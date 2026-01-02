Gobierno aprobó Plan de Acción de Estado Abierto 2026-2027

Andina

Lima 3 Ene. (ANDINA) -

El Gobierno aprobó el VI Plan de Acción de Estado Abierto 2026-2027, mediante el Decreto Supremo 151-2025-PCM, reafirmando así el compromiso del Estado peruano para fortalecer la transparencia y la integridad pública, promover la participación ciudadana y mejorar la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Este plan de acción reúne los once compromisos nacionales, que abarcan proyectos en salud, educación, integridad pública, acceso a la justicia, participación ciudadana, contrataciones públicas y transparencia.

Estos compromisosfueron definidos a través de un proceso inclusivo, participativo y abierto, dirigido por laSecretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, que también han sido validados por las entidades públicas responsables de concretarlos, las cuales han garantizado su viabilidad técnica y presupuestal.

El documentoatiende las recomendaciones dadas al Perú por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual destaca la necesidad de consolidar un enfoque de Estado Abierto, promoviendo una estrategia de colaboración entre los poderes del Estado y la sociedad civil con la finalidad de mejorar la confianza ciudadana.

Con la aprobación del VI Plan, el país también reafirma su compromiso con la Alianza para el Gobierno Abierto(Open Government Partnership-OGP), de la cual es miembro desde el 2012.

El secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros,

Juan Carlos Pasco, destacó la importancia de este documento para la ciudadanía.

“Este plan de acción nos permite avanzar hacia un Estado más abierto y cercano a las personas, donde la información es clara, la participación es real y los servicios públicos mejoran en beneficio de los ciudadanos”, señaló.

Con esta iniciativa,el Gobierno reafirma su compromiso de construir un Estado más transparente, participativo y confiable, que ponga a la ciudadanía en el centro de la gestión pública.

Para acceder al decreto supremo y la versión amigable del VI Plan de Acción de Estado Abierto ingrese en elsiguiente enlace.