Archivo - Perú.- Gobierno aprueba formalización de créditos suplementarios por más de S/364 millones - Andina/Archivo

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno aprobó hoy la formalización de los créditos suplementarios del primer trimestre del Año Fiscal 2026 hasta por 364 millones 820,133 soles en el presupuesto consolidado de ingresos y egresos de las empresas y los organismos públicos de los gobiernos regionales y locales.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527944-3" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo 110-2026-EF,publicado en el boletín Normas Legales del Diario OficialEl Peruano.

Según la norma,

la estructura de ingresos está sustentada por S/ 191.7 millones derivados de donaciones y transferencias, S/ 147.8 millones correspondientes a recursos directamente recaudados, y S/ 25.2 millones asignados mediante la fuente de recursos determinados.

En cuanto a la distribución de los egresos, el dispositivo legal prioriza la inversión pública al destinar la suma de S/ 313.1 millones al gasto de capital, y asigna S/ 51.7 millones para cubrir gastos corrientes.

La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lideró la propuesta técnica del dispositivo legal, en estricto cumplimiento del Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

El desglose y la distribución de los recursos se encuentran detallados en seis anexos técnicos publicados en la sede digital del MEF, los cuales especifican el destino de los fondos, asegurando la transparencia y el libre acceso a la información.

El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar y del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });