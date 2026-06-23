Gobierno aprueba incremento de remuneración a personal de las Fuerzas Armadas y PNP

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno aprobó los nuevos montos de la remuneración consolidada para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, medida que beneficiará a oficiales y suboficiales de ambas instituciones a partir de junio de 2026.

La disposición fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2528337-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N.° 112-2026-EF,en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para este año.

Lanorma fue suscrita por el presidente de la república, José María Balcázar Zelada,y lleva además la firma del ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, junto con los titulares de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas; e Interior, José Zapata Morante.

La actualización de los ingresos alcanza a todos los niveles de la carrera militar y policial.La medida reemplaza los montos establecidos anteriormente en el Decreto Supremo N.° 292-2025-EF, que queda derogado.

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La propuesta fue presentada de manera conjunta por los ministerios de Defensa e Interior y recibió opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas tras la evaluación del impacto fiscal correspondiente.

Eldecreto también incorpora una disposición orientada a brindar mayor claridad a los pensionistas militares y policiales.Desde ahora, las planillas y boletas de pago podrán mostrar el concepto “Monto Total Pensionario”, que reunirá en una sola línea la remuneración consolidada y los reajustes pensionarios aplicables, facilitando la identificación del monto total percibido.

El financiamiento de esta medida será asumido por los presupuestos institucionales de los sectores Defensa e Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

De esta manera,el Ministerio de Defensa concreta el incremento salarialy actualiza la estructura de ingresos de quienes cumplen funciones vinculadas a la defensa nacional y desarrollo del país.

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