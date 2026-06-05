Gobierno aprueba el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aprobó el “Plan de Deshacinamiento Penitenciario, 2026-2028”, con el objetivo de contribuir a la reducción progresiva del hacinamiento en el sistema penitenciario nacional.

Mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2522655-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial Nº 0203-2026-JUS, publicada hoy en el boletín extraordinario de Normas Legales de El Peruano, se señala que el plan se enmarca en laPolítica Nacional Penitenciaria al 2030, el cual tiene como prioridad la reducción del hacinamiento y la mejora de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.

La norma dispone que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, y la Dirección de Gracias Presidenciales, coordinen las acciones necesarias para la ejecución del plan. Además, encarga a la Dirección de Política Criminológica el seguimiento y monitoreo de su implementación.

Instrumentos técnicos

Igualmente, se establece que el INPE deberá elaborar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Criminológicos, los instrumentos técnicos y mecanismos de reporte para el monitoreo del plan en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de esta resolución.

La disposición también establece que el INPE promoverá alianzas estratégicas para fortalecer la capacidad operativa y ampliar la cobertura de los servicios de orientación, asistencia y patrocinio legal.

La resolución lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra.