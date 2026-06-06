Gobierno aprueba Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno aprobó el “Plan de Deshacinamiento Penitenciario, 2026-2028”, con el objetivo de revertir la situación de sobrepoblación en las cárceles del país.

La medida fue establecida mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2522655-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial Nº 0203-2026-JUS,publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La normativa establece que

el cumplimiento del plan se llevará a cabo de manera articulada entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Gracias Presidenciales.

En tanto, la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será el órgano encargado de monitorear e informar permanentemente sobre la implementación y cumplimiento de los objetivos trazados hasta 2028.

Para asegurar que el plan se traduzca en resultados concretos, se dispuso que el INPE, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Criminológicos, y en un plazo de 15 días hábiles, diseñe y presente los instrumentos técnicos y mecanismos de reporte necesarios para el seguimiento y monitoreo del referido plan.

Asimismo,

se faculta al INPE a promover alianzas estratégicas con el fin de fortalecer la capacidad operativa y ampliar la cobertura de los servicios de orientación, asistencia y patrocinio legal gratuito para la población penitenciaria.

Elplan responde al mandato del Tribunal Constitucional,que declaró un "estado de cosas inconstitucional" respecto al hacinamiento carcelario, y se alinea con los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario.

Su publicación estará disponible para la ciudadanía en los portales web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del INPE.

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