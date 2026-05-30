Gobierno aprueba Plan multisectorial ante sismos y peligros asociados 2026 - 2028

Andina/Carlos Américo Lezama Villantoy

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Gobierno aprobó el Plan multisectorial ante sismos y peligros asociados 2026 - 2028, con la finalidad de establecer la coordinación y articulación multisectorial ante este tipo de eventos.

Esta medida se oficializa a través delDecreto Supremo Nº 082-2026-PCM, publicada en el boletín de

Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En ese sentido, el dispositivo precisa que estacoordinación y articulación estará a cargo de los ministerios y organismos públicos, en el marco de sus competencias y funciones, en los distritos comprendidos en el citado plan multisectorial.

Respecto a su ejecución, precisa quelos ministerios y sus organismos públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias y funciones, ejecutan las medidas necesariaspara su implementación.

Asimismo,el financiamiento será con cargo a la disponibilidad presupuestal de los pliegos involucrados, conforme a sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Además, establece que laSecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros es la encargada de realizar el seguimientoal cumplimiento del Plan multisectorial ante sismos y peligros asociados 2026-2028.

De igual modo, dispone que el Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial de la PCM informa al Consejo de Ministros sobre los avances semestrales del cumplimiento del plan multisectorial y gestiona su publicación en laPlataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano.

El decreto supremo cuenta con las firmas delpresidente de la república, José María Balcázar; el titular del Consejo de Ministros,Luis Arroyo; y lo ministros de Defensa, Interior, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo, Producción, Comercio Exterior, Energía y Minas, Transportes, Vivienda, Mujer, Ambiente, y Cultura.

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