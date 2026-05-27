Gobierno aprueba subsidio para transportistas y medidas para fortalecer la economía

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Consejo de Ministros liderado por el presidente de la república, José María Balcázar, aprobó hoy una serie de medidas orientadas a fortalecer la estabilidad económica del sector transporte, el cierre de brechas sociales, la mitigación de impacto por lluvias intensas y la seguridad en nuestra frontera con Ecuador.

Mediante un

decreto de urgencia se establece un subsidio económico por dos meses para los transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada de Lima, Callao y diversas regiones del país equivalente a S/ 4.00 por galón de diésel (B5 y B20).

Para aplicar la medida, queestá dirigida exclusivamente a transportistas de carga y de pasajerosque cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes, el Estado destinará S/ 33,8 millones.

El jefe del gabinete ministerial, Luis Arroyo, destacó la aprobación de este decreto de urgencia con el cual se ratifica el compromiso del Gobierno de transición con los transportistas, ante el alza del precio del combustible.

Lee también: Presidente Balcázar: Hospital Dos de Mayo será modelo a seguir en el Perú

Explicó quelos transportistas que deseen acceder al subsidio deberán contar con autorización y habilitación vehicular vigente emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales o municipalidades provinciales; tener RUC en estado activo y condición de habido, y sustentar las compras mediante comprobantes de pago electrónicos de proveedores inscritos en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

Créditos suplementarios y estados de emergencia

De otro lado, elConsejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Créditos Suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática.

La norma destina recursos para culminar obras estratégicas de infraestructura e inversiones públicas en ejecución que presenten niveles adecuados de ejecución física y financiera, a fin de mejorar los servicios para la ciudadanía.

La asignación de estos fondos está estrictamente sujeta a criterios técnicos de ejecución y capacidad de gasto de los tres niveles de gobierno, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la estabilidad macroeconómica del país.

Asimismo, garantizan el financiamiento de bonos pendientes para el sector Educación y los recursos necesarios para el pago de las gratificaciones de julio para los trabajadores bajo el régimen CAS.

Además,se aprobó prorrogar el estado de emergencia por 60 días adicionales en 41 distritosde Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco, afectados por lluvias intensas con el fin de culminar las tareas de limpieza de ríos y asegurar que los sectores Salud, Educación y Vivienda sigan brindando soporte y soluciones a los damnificados.

Lucha contra la delincuencia y control territorial en Tumbes

A su vez, el Consejo de Ministros dio luz verde a laprórroga del estado de emergencia en la provincia de Zarumilla e incluyó a la provincia de Tumbespor un periodo de 60 días.

Con esta decisión, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, intensificará la lucha contra la extorsión, el sicariato y el robo agravado en estas provincias tumbesinas. Además, se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) para garantizar patrullajes constantes en zonas estratégicas, cumpliendo así el compromiso asumido con las autoridades locales de la región.

Finalmente, el Consejo de Ministrosaprobó el proyecto de Ley para recategorizar como "villa" a los centros poblados de Casa Grande, Chatito y Vichayalen el distrito de La Arena, en Piura, así como el decreto supremo que declara de interés nacional el I Foro Internacional “Uranio y Litio”, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del Perú en materia energética y tecnológica vinculada a la minería.

Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar trabajando por la seguridad, la estabilidad económica y el bienestar de todos los peruanos.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });