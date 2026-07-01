Gobierno asigna más de S/ 196 millones para fortalecer respuesta ante sismos y tsunamis

Andina/Melina Mejía

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

Con la finalidad de salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias peruanas, el Gobierno destinó un total de S/ 196 346 552 como presupuesto del Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028 (PLANSIS) para el 2026, a fin de reducir el impacto frente a sismos, tsunamis, movimientos en masa y desbordes de lagunas glaciares, en beneficio de más de 21 millones de ciudadanos que residen en zonas de riesgo.

El presupuesto del Plan Multisectorial, quefue aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros(PCM) a través del https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/8207352-08..." target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N.º 082-2026-PCM,permite la ejecución de 56 intervenciones por parte de 25 instituciones del Estadopara el presente año priorizando acciones en sectores priorizados y de apoyo a emergencias.

De este monto, para elsector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha destinado cerca de 156 millones de solespara el reemplazo de redes primarias y secundarias de agua potable y alcantarillado en zonas de muy alto riesgo, el financiamiento del Bono para reforzamiento de viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos y la asistencia técnica en seguridad de edificaciones.

En tanto,el sector Ambiente, mediante el IGP y el INAIGEM destinó S/ 15 018 878 para la operación y mantenimiento de la Red Sísmicay Acelerométrica Nacional y del Sistema de Alerta Sísmica del Perú, así como para la investigación y desarrollo tecnológico para el conocimiento del peligro sísmico y peligros asociados y la evaluación y zonificación geofísica-geotécnica de los suelos en áreas urbanas de las ciudades ubicadas en zonas de alto riesgo por sismos.

Brigadas especializadas

Por su parte,el sector Defensa cuenta con un presupuesto de S/ 12 726 907para el financiamiento de brigadas especializadas de búsqueda y rescate de las Fuerzas Armadas, la elaboración de cartas de inundación, monitoreo de tsunamis y escenarios de riesgo en ciudades de gobiernos locales priorizados en el escenario de riesgo nacional, así como asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para el entrenamiento de comunidades en habilidades frente a la ocurrencia de sismos y peligros asociados, entre otros.

El sector Interior destinó S/ 5 197 566a fin de implementar brigadas especializadas de búsqueda y rescate de la Policía Nacional y capacitar a los Bomberos Voluntarios en rescate de estructuras colapsadas, así como la ejecución de estudios para mejorar sus compañías.

El Plan también contempla la elaboración de estudios de caracterización de fallas geológicas activas y monitoreo de movimientos en masa y estudios de paleo-tsunamis en el registro geológico por parte de INGEMMET, con un monto de S/ 2 281 570.

Asimismo, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)cuenta con recursos para la realización de estudios de riesgo sísmico y ensayos de alternativas constructivas que permitan el mejoramiento estructural y no estructural de edificaciones, así como evaluaciones de seguridad en grandes presas y el monitoreo para evitar roturas ante sismos; así como por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros sectores.

ElPLANSIS 2026-2028es un instrumento de cumplimiento obligatorio que viabiliza la articulación a los tres niveles de gobierno para enfrentar los peligros que afronta el Perú por su ubicación en el"Cinturón de Fuego del Pacífico".

Con esta inversión y la coordinación de 25 entidades públicas, el Estado reafirma su compromiso de construir una cultura de prevención y resiliencia en todo el territorio nacional.

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