Gobierno atenderá “con carácter prioritario” requerimientos para asegurar derecho al voto

Jornada electoral del domingo 12 de abril. - Andina

Lima 13 Abr. (ANDINA) -

El Gobierno dio instrucciones a todas las entidades competentes del Poder Ejecutivo para atender “con carácter prioritario” los requerimientos de la autoridad electoral, a fin de “asegurar que los ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto (este domingo 12), puedan hacerlo (el lunes 13)” según las condiciones anunciadas esta noche.

Al respecto, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado tras el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en torno a las mesas en las que no se distribuyó oportunamente el material electoral en Lima, así como en Orlando (Florida) y Patterson (Nueva Jersey), Estados Unidos.

En ese marco, la PCM aseguró que los ministerios de Educación, de Trabajo y Promoción del Empleo y de Relaciones Exteriores, la PNP y las Fuerzas Armadas, “adoptarán las medidas necesarias para garantizar y facilitar el ejercicio del sufragio” en los locales de votación que hoy no lograron instalar sus mesas.

“Estas medidas incluyen la flexibilización de las condiciones laborales correspondientes, así como el resguardo del orden y la seguridad durante toda la jornada electoral prevista para el 13 de abril”, precisó.

“El Poder Ejecutivo reafirma su compromiso con el respeto irrestricto del proceso democrático y continuará brindando todo el apoyo necesario para que este se desarrolle con normalidad, en coordinación con los organismos electorales”, finaliza el comunicado de la PCM.

En total, 52,251 electores podrán emitir su voto el lunes 13 de abril en los 13 locales donde hoy no se pudieron instalar mesas de sufragio: tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y tres en Pachacamac, dijo esta noche el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

En una declaración tras conocerse la decisión del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que extendió la elección hasta el lunes –por las dificultades registradas hoy–, Corvetto precisó que la votación se realizará en las mismas condiciones de ubicación y horario que rigieron hoy.

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