Gobierno autoriza donación de ayuda humanitaria para Venezuela

Archivo - Perú.- Gobierno aprueba formalización de créditos suplementarios por más de S/ 364 millones - Andina/Archivo

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a efectuar, en representación del Estado peruano, la donación de bienes de ayuda humanitaria a favor de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de atender a los damnificados que dejó el doble sismo registrado esta semana.Los bienes están valorizados en 278 mil 406 soles,según la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2530123-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM,publicada esta noche en la edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La ayuda humanitaria comprende alimentos como arroz, fideos y aceite, así como carpas y ropa de abrigo, enseres y menaje.

Laresolución lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar; del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo; del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y del ministro de Defensa, Amadeo Flores.

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