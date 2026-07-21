Gobierno autoriza transferencia de S/ 14.9 millones a favor de municipios

Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó una transferencia de partidas presupuestales por 14 millones 904 mil 83 soles a favor de 14 municipios del país, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo de desastres naturales en el ámbito local.

La medida fue establecida mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2536800-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N° 141-2026-EF, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La asignación presupuestaria, realizada con cargo al presupuesto del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),financiará 28 intervenciones prioritarias previamente evaluadas y aprobadasen el Acta N° 56 de la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes).

Del total de intervenciones, 27 corresponden a actividades operativas de prevención y respuesta, así como una inversión de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición de emergencia.

El dispositivo legal subraya la intangibilidad de los recursos transferidos,estableciendo que los gobiernos locales no podrán destinarlos a fines distintos para los cuales fueron aprobados, bajo responsabilidad administrativa y legal.

El decreto supremo lleva las firmas del presidente José María Balcázar; del ministro de Defensa, Amadeo Flores; y del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });