Gobierno autoriza transferencia de más de S/23 millones para financiar Vaso de Leche

Lima 28 May. (ANDINA) -
El Gobierno autorizó una transferencia de partidas de hasta por 23 millones 319 mil 205 soles a favor de diversos gobiernos locales para financiar la atención alimentaria del Programa Vaso de Leche en el presente año fiscal.
Dicha transferencia, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, fue establecida mediante elDecreto Supremo N° 096-2026-EF,publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Los recursos de la transferencia de partidas no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, y de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez.
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