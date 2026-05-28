Gobierno autoriza transferencia de más de S/23 millones para financiar Vaso de Leche

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó una transferencia de partidas de hasta por 23 millones 319 mil 205 soles a favor de diversos gobiernos locales para financiar la atención alimentaria del Programa Vaso de Leche en el presente año fiscal.

Dicha transferencia, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, fue establecida mediante elDecreto Supremo N° 096-2026-EF,publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Los recursos de la transferencia de partidas no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, y de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez.

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