Gobierno autoriza transferencia de más de S/7 millones para hospital de Ayacucho

Andina/Prensa Presidencia

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de hasta por 7 millones 440 mil 549 soles a favor del Gobierno Regional de Ayacucho para financiar la operación y mantenimiento del Hospital de Apoyo de Coracora en el periodo de mayo a diciembre de 2026.

Dicha transferencia se hará con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Salud.

Los recursos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

ElGobierno Regional de Ayacucho emitirá al Ministerio de Salud un informe técnicosobre el cumplimiento y el avance físico y financiero de la ejecución de los recursos transferidos.

El Ministerio de Salud será responsable del monitoreo, seguimiento y verificacióndel cumplimiento de los fines y metas para los cuales son transferidos los recursos, lo que incluye el monitoreo financiero.

La transferencia fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 097-2026EF,el cual, por otro lado, autoriza excepcionalmente al Jurado Nacional de Elecciones efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, a favor de la supervisión y monitoreo de las acciones de elecciones regionales y municipales hasta por 5 millones 100 mil soles.

El decreto lleva larúbrica del presidente José María Balcázar, y de los ministros de Economía y Finanzas,Rodolfo Acuña, y de Salud,

Juan Carlos Velasco.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });