Gobierno autoriza transferencia de más de S/8 millones para intervenciones ante desastres

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno del presidente José María Balcázar autorizó una transferencia de partidas de hasta por ocho millones 300 mil soles a favor de 83 gobiernos locales para financiar intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales.

La medida fue establecida mediante elDecreto Supremo N° 134-2026-EF,publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Las partidas se transfieren con cargo los recursos del presupuesto institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En virtud a lo dispuesto, los gobiernos locales llevarán adelante acciones priorizadas en el Acta N° 55 de la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes).

El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar; del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y del ministro de Defensa, Amadeo Flores.

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