Gobierno autoriza transferencia de S/4 millones a regiones para atender casos de sarampión

Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó la transferencia financiera de hasta por cuatro millones de soles a favor de los gobiernos regionales de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna para la atención de casos de sarampión.

Con esta

medida se busca proteger, recuperar y mantener la salud de las personas afectadas frente al brote de sarampión con transmisión local confirmada y riesgo elevado de diseminación.

La transferencia fue autorizada a través de laResolución Ministerial N° 563-2026/MINSA,publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Dicha disposición lleva la rúbrica del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.

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