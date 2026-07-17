Gobierno autoriza transferencia al Ministerio de Defensa para lucha contra la delincuencia

Andina/En El Marco Del Estado De Emergencia

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor del Ministerio de Defensa para financiar los gastos asociados a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2535917-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N° 138-2026-EF,publicado en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La transferencia de partidas es hastapor la suma de S/ 11 870 000,00 (Once millones ochocientos setenta mil y 00/100 soles)para financiar los gastos asociados a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a través de la implementación del

Sistema de Comando y Control de Inteligencia y Contrainteligencia Tecnológica de la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Con ello se busca fortalecer las acciones de inteligencia desarrolladas por las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, en el marco del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM y prorrogado por el Decreto Supremo Nº 096-2026-PCM, conforme a lo establecido en la Ley Nº 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los recursos de la transferencia de partidas a que hace referencia el presente decreto supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar; del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y del ministro de Defensa, Amadeo Flores.

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