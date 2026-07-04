Gobierno autoriza viaje de ministro de Relaciones Exteriores a Estados Unidos

Archivo - Perú.- Gobierno autoriza viaje de Ministro de Relaciones Exteriores a los Estados Unidos - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje, en comisión de servicios, del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, a la ciudad de Washington D. C., Estados Unidos de América, del 15 al 17 de julio de 2026.

Así lo determina la presente https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2531902-2" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema 192-2026-PCM,publicada en el boletín Normas Legales del Diario OficialEl Peruano.

El canciller viajará a la ciudad de Washington D. C., a fin de participar en las actividades conmemorativas del bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República del Perú y Estados Unidos de América.

Mientras dure su ausencia se encarga el despacho de Relaciones Exteriores al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

La norma de autorización destaca que en el transcurso de doscientos años de relaciones diplomáticas, ambos Estados han edificado una asociación estratégica sustentada en principios y valores compartidos, entre ellos el respeto por la democracia y el Estado de derecho.

También se menciona a la amplia agenda de cooperación que comprende, entre otros ámbitos, la promoción del comercio y las inversiones recíprocas, la seguridad y la defensa, y la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, en beneficio del desarrollo y bienestar de ambos pueblos.

La resolución suprema lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar; del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y del canciller Carlos Pareja.

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