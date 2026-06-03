Gobierno busca agilizar respuesta ante emergencias y fortalecer seguridad en Puno

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

Por disposición del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, junto al ministro del Interior, José Zapata Morante, llegaron a Juliaca, Puno, para evaluar la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias y fortalecer las acciones de seguridad en la región fronteriza.

Durante una reunión de trabajo con autoridades regionales y locales,el titular de Defensa recibió informes sobre el despliegue operativo de la Cuarta Brigada de Montaña del Ejércitoy las capacidades logísticas del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para atender situaciones de riesgo como friajes, sismos, inundaciones e incendios forestales.

Respecto a la prevención de incendios forestales, Flores Carcagno destacó que la respuesta debe involucrar a todos los actores del Estado y a la ciudadanía: “La idea es que podamos articular con rapidez. Es poder dar atención inmediata porque nuestras autoridades también necesitan avanzar”.

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En ese sentido, anunció que coordinará directamente con su equipo para simplificar procesos y reducir los tiempos de respuesta del sector Defensa frente a requerimientos urgentes.

Además, puntualizó que el trabajo preventivo debe incluir a instituciones como SERFOR, SERNANP, INDECI, la Policía Nacional, los bomberos y los sectores vinculados a la actividad agraria, con el objetivo de reducir los riesgos y proteger la vida de las personas.

El ministro de Defensa y la comitiva también participaron en una exposición sobre las acciones de control fronterizo que se vienen desarrollando en la región,a cargo del jefe zonal de Migraciones, Hugo Cavero. La actividad permitió conocer los esfuerzos que se ejecutan de manera articulada para fortalecer la seguridad y la vigilancia en las zonas de frontera, con el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas en el marco de sus competencias.

Asimismo, se detallaron acciones operativas como patrullajes, controles de identidad y vehiculares, así como intervenciones en zonas fronterizas contra la criminalidad y el contrabando en áreas colindantes con Bolivia.

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Finalmente, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las entidades responsables del control territorial, a fin de enfrentar de manera conjunta las amenazas que afectan la seguridad y el desarrollo de la población puneña.

En la jornada de trabajo también participaron el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Oscar Cáceres Rodríguez; el Alto comisionado para el desarrollo de Puno, Felipe Aguilar Vizcarra, así como representantes de la SUTRAN, SUNAT, entre otros.

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