Gobierno consolida despliegue humanitario en Venezuela en apoyo a damnificados

Andina/Difusión

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

Con el firme propósito de brindar asistencia a la República Bolivariana de Venezuela frente al impacto de los recientes sismos, el Gobierno nacional, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), impulsó la respuesta conjunta de los sectores del Ejecutivo para concretar un despliegue operativo que permita socorrer inmediatamente a las familias damnificadas.

Para ese fin,la PCM autorizóal Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)el traslado de un cargamento de bienes alimentarios y de abrigo valorizado en más de 278 mil soles. Este despacho se ejecutó este domingo mediante una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la cual partió desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, hacia la ciudad de Caracas.

El soporte logístico permitirá la entrega de víveres esenciales, cocinas, ollas y utensilios de aseo personal Asimismo, la donación incluye módulos de techo conformados por cincuenta carpas para cinco personas, camas plegables de metal, mosquiteros y botas de PVC, elementos destinados a cubrir las carencias más urgentes de la población vulnerada.

Brigada rescata a sobrevivientes

Esta medida complementa la labor en el territorio de 40 especialistas del Grupo USAR(búsqueda y rescate urbano por sus siglas en inglés) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Este escuadrón logrórescatar con vida a una mujer de 60 años que permaneció atrapada durante casi tres díasbajo los escombros de un edificio de 15 pisos colapsado por los sismos. El éxito fue posible gracias a una operación articulada con rescatistas de El Salvador y personal de Protección Civil de Venezuela.

"Esta rápida respuesta de Estado refleja la labor coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, carteras que facilitaron los canales diplomáticos y operativos. El envío de la asistencia humanitaria se oficializó mediante la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM", informa el sector.

Estas acciones se ejecutan en estricta consonancia con lo afirmado durante la semana por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, quien reafirmó la vocación solidaria del Perú y recordó el auxilio brindado por la nación vecina durante el terremoto de Pisco en 2007.

“Por supuesto que ayudaremos a nuestros hermanos venezolanos, como ellos también lo hicieron con nosotros”, enfatizó el jefe del gabinete ministerial.

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