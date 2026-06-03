Gobierno constata contribución del satélite Perú SAT-1 al desarrollo aeroespacial

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

Los ministros de Defensa, Amadeo Flores, y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, visitaron el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales (CNOIS), la Agencia Espacial del Perú, ubicada Pucusana, donde constataron la importante contribución del satélite PerúSAT-1 al desarrollo aeroespacial.

Durante el recorrido, ambas autoridades del Poder Ejecutivovisitaron los módulos de control satelital y de procesamiento de imágenes, donde supervisaron el funcionamiento de los sistemas y las capacidades tecnológicas que permiten la obtención y análisis de información estratégica para el Estado.

Asimismo, el jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú, mayor general FAP Roberto Melgar Sheen, realizó una exposición informativa sobrelas funciones del Perú SAT-1y explicó cómo las imágenes generadas por este satélite contribuyen al desarrollo sostenible, la soberanía y la seguridad nacional.

Lee también: Ministro de Justicia reafirma autonomía de Comisión de Gracias Presidenciales

En sus diez años de operación, el PerúSAT-1ha generado más de 130 000 imágenes satelitales, las cuales han sido entregadas gratuitamente a diversas entidades públicas,permitiendo un ahorro superior a los S/ 2 200 millones para el Estado peruano.

Gracias a esta capacidad tecnológica, el satélite se ha consolidado como unaherramienta estratégica para la atención de emergencias, la lucha contra actividades ilícitas, la protección de los recursos naturales y el ordenamiento territorial, proporcionando información clave para la toma de decisiones en beneficio del país.

Lee también: Elecciones 2026: Defensoría destina 14 000 comisionados para cubrir locales de votación

Cabe destacar que la Agencia Espacial del Perú, a través de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - Conida,es la entidad encargada de conducir la política espacial nacional y desarrollar capacidades que contribuyan a fortalecer la seguridad, el desarrollo sostenible y la soberanía del Perú.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });