Andina/Jefe Del Gabinete, Luis Arroyo,

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Aroyo, anunció que el Gobierno entregará bonos de alquiler temporal a las familias que perdieron sus viviendas debido al sismo de magnitud 5.1 registrado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín.

Durante un recorrido por las zonas afectadas,

el titular de la PCM dijo además que se evalúan medidas para recuperar las actividades agrícolas y pecuarias afectada.

Tras el sismo, Arroyo Sánchez recorrió las localidades de Pumpunya y Huayucachi, zonas fuertemente afectadas por el movimiento telúrico, para verificar los daños en el lugar y coordinar la respuesta inmediata del Estado.

“Durante la inspección, anunció que se impulsa la declaratoria de emergencia para acelerar la atención a la población. Además, pidió a las autoridades registrar los daños para agilizar la asignación de recursos”, informó la PCM en sus redes sociales.

Junto al ministro de Defensa, Amadeo Flores, el jefe del Gabinete coordinó la intervención multisectorial del Estado y anunció que se declarará el estado de emergencia en las zonas afectadas por el sismo, para asegura el despliegue de los programas sociales.

Tras el movimiento sísmico, el Ejecutivo activó un plan de intervención multisectorial mediante los ministerios de Transportes y Comunicaciones, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Salud, del Interior y de Defensa.

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