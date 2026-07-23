Gobierno declara estado de emergencia en dos distritos de Junín por impacto de sismo

Andina/Cortesía

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno declaró estado de emergencia por el plazo de 60 días el distrito de Ahuac de la provincia de Chupaca y en el distrito de Huayucachi de la provincia de Huancayo del departamento de Junín por impacto de daños a consecuencia de movimiento sísmico de magnitud 5.1

La medida fue oficializada medianteDecreto Supremo N° 111-2026-PCMpublicado en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Dicha disposición tiene por objetivo la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

El Gobierno Regional de Junín y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación de diferentes minsterios y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

De acuerdo con el presente decreto supremo, se autoriza la donación de bienes de primera necesidad y asistencia humanitaria al amparo de la Ley Nº 30498, entre los insumos insumos priorizados destacan alimentos, agua, medicinas, abrigo, carpas y útiles de aseo.Insumos médicos y sanitarios: Medicamentos, vacunas, equipos médicos, repelentes y bloqueadores solares.Refugio y vestimenta: Carpas, bolsas de dormir, ropa de abrigo, calzado, botas de jebe y colchones.

Asimismo, se dispone que los servicios prestados a título gratuito, en el marco del estado de emergencia, son: Servicios de catering, servicios médicos, servicios de transporte, servicios logísticos de despacho, traslado y almacenaje, servicios de operadores y cualquier otro servicio que sea necesario para atender los requerimientos de la población afectada.

La norma lleva la firma del presidente José María Balcázar; del titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y la de once ministros de los sectores involucrados en estas acciones.

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