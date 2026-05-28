Gobierno destina S/ 33.8 millones en subsidio al transporte para proteger a familias

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 28 May. (ANDINA) -

A fin de garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas y de mercancías, el Ejecutivo aprobó el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera a favor de los transportistas. La iniciativa busca atenuar el impacto del alza internacional de los combustibles y proteger el presupuesto de las familias peruanas frente al encarecimiento de la cadena logística.

Para concretar este objetivo, la norma, oficializada a través del Decreto de Urgencia nro. 004-2026, publicada hoy en el diario oficial El Peruano,autoriza la entrega de un subsidio temporal equivalente a cuatro soles por galón de diésel B5 y B20.

"Esta asistencia financiera directa se aplicará sobre las adquisiciones vehiculares efectuadas durante un periodo de dos meses, para lo cual el

Gobierno destinará una inversión superior a los 33.8 millones de soles", informa la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Con este financiamiento evitamos el incremento de los pasajes y de los fletes; es decir, protegemos la economía de los hogares y aseguramos la operatividad de una actividad esencial para el país”, remarcó el presidente del

Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

Para acceder al beneficio, los transportistas deben presentar su solicitud virtual ante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). A este trámite adjuntarán la copia simple de los títulos habilitantes de autorización y habilitación vehicular emitidos por la instancia competente, así como la relación de comprobantes de pago electrónicos que sustenten las adquisiciones de combustible y detallen la placa de rodaje de la respectiva unidad.

Cabe precisar quela medida beneficia de forma exclusiva a los operadores formales de los ámbitos nacional, regional y provincial. La normaexcluye a los servicios concesionados y a aquellos adscritos a regímenes especiales de Lima y Callao, con el propósito de concentrar el apoyo estatal en las unidades más golpeadas por la crisis energética.

De esta forma, la Presidencia del Consejo de Ministros indica que el Gobierno brinda respuestas oportunas y concretas frente a los desafíos que presenta la coyuntura internacional, y consolida la estabilidad económica, el respaldo a la formalidad y asegura el tránsito ininterrumpido de ciudadanos y bienes en todo el territorio.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });