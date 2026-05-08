Gobierno destina presupuesto para proyecto de educación en Loreto

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Gobierno dispuso un presupuesto de 10 millones 802 mil 251 soles para financiar el mejoramiento del servicio de educación primaria y secundaria de la institución educativa 60090, ubicada en el distrito Torres Causana, en la región Loreto.

El financiamiento se efectuará, a través de la emisión de bonos soberanos, en el marco de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025.Así lo establece el Decreto Supremo N° 082-2026-EF, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.Dicho dispositivo legal lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y del ministro de Economía, Rodolfo Acuña.

(FIN) NDP/RMCH

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