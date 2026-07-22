Gobierno destraba obra vial estratégica que fortalecerá conexión entre Arequipa y Cusco

Andina/Prensa Presidencia

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, lideró hoy la entrega de la resolución que aprueba el expediente técnico para culminar la carretera nacional Negromayo–Yauri–San Genaro, obra estratégica que mejorará la conectividad entre Arequipa y Cusco y cuyo reinicio está previsto para el segundo semestre del 2026.

“Estoy sumamente emocionado de haber contribuido desde el Ejecutivo, en este corto tiempo que hemos estado en el poder, con una mirada hacia el sur. Esa ha sido mi principal preocupación, porque creo en la regionalización y sigo apostando por las regiones”, expresó.

La culminación de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Patahuasi–Yauri–Sicuani, tramo Negromayo–Yauri–San Genaro” demandará una inversión estimada de S/ 202,246,379.99 y permitirá recuperar la transitabilidad en una vía estratégica del corredor vial sur.

La intervención comprende 85.57 kilómetros de la Red Vial Nacional, ubicados en la provincia de Espinar, región Cusco. Su ejecución facilitará el transporte de personas y mercancías, fortalecerá la articulación territorial y mejorará las condiciones de seguridad vial en beneficio de aproximadamente 34,695 usuarios directos.

“Proyectos iniciados, proyectos terminados. No hay por qué dejarlos a mitad de camino”, enfatizó el mandatario al destacar el trabajo realizado por el Ejecutivo para reactivar obras públicas paralizadas.

El proyecto fue incluido en el 2023 en la lista priorizada de obras paralizadas de Provías Nacional. Posteriormente, se contrató la elaboración del estudio definitivo para ejecutar el saldo pendiente, que representa el 27.55 % de la carretera Patahuasi–Yauri–Sicuani.

Los trabajos permitirán reforzar la superficie de rodadura con pavimento de carpeta asfáltica, mejorar las condiciones de transitabilidad y prolongar la vida útil de la infraestructura. El expediente también comprende los estudios de ingeniería, impacto ambiental y arqueología, los cuales cuentan con las conformidades correspondientes.

Durante la ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno, el presidente Balcázar entregó simbólicamente la resolución a los gobernadores regionales de Arequipa, Rohel Sánchez; Cusco, Werner Salcedo; y Puno, Richard Hancco.

La actividad contó también con la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, quien informó sobre los avances alcanzados para viabilizar la culminación del tramo vial.

“Con nuestros hermanos del sur tenemos una deuda muy grande”, afirmó el jefe de Estado, quien remarcó la necesidad de mantener una política orientada a la integración y al desarrollo de las regiones.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });