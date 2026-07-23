Gobierno destruye bienes e insumos usados por la minería ilegal en la reserva de Tambopata

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno, a través de la Policía Nacional y el Ejército, ejecutó un exitoso operativo de interdicción en el sector "Base Balata", ubicado en el corazón de la Reserva Nacional de Tambopata, distrito de Inambari, en Madre de Dios, logrando la destrucción de diversos bienes e insumos utilizados por la minería ilegal por un valor total de S/ 6 629 650.

Durante la intervención,

las fuerzas del orden integradas por efectivos de las divisiones de Medio Ambiente, Minería Ilegal y de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y del Ejército del Perú, junto a especialistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), erradicaron 11 campamentos logísticos.

Dicho campamentos servían de base operativa para los mineros ilegales y 11 balsas preparadas para remover sedimentos en la zona protegida.

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Asimismo, hallaron 2600 galones de combustible (diésel y gasolina) que alimentaban la maquinaria usada para la extracción ilícita de oro en la reserva, además de 11 motores (uno de ellos sumergido por los mineros ilegales para que no sea hallado), 11 tolvas operativas y 720 cilindros metálicos vacíos y otros enseres.

Esta acción conjunta se une a los dos operativos ejecutados durante la primera quincena de junio en los sectores de "Primavera Alta", "Isla Córdova" y "A4",situados dentro de la reserva, en los cuales se destruyó 14 campamentos mineros ilegales, además de balsas, motobombas y combustible, entre otros bienes e insumos.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, reafirma su compromiso de articular entre las entidades competentes con el fin de recuperar el control del territorio y asegurar un futuro sostenible para nuestras reservas naturales.

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