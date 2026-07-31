Gobierno de EE.UU. espera trabajar con presidenta Keiko Fujimori en diferentes materias

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Lima 31 Jul. (ANDINA) -

La embajada de los Estados Unidos en el Perú resaltó diferentes aspectos en los que el gobierno del presidente Donald Trump espera trabajar con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, para fortalecer la seguridad y alcanzar la prosperidad para ambos países y en todo el hemisferio.

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A través de una hoja informativa denominada"Oportunidades para el Crecimiento de las Relaciones entre Estados Unidos y Perú", se señala que la delegación de alto nivel de ese país que asistió a la toma de posesión de la jefa de Estado, encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau,demuestra el

compromiso de Estados Unidos con el Perú y resalta la solidez de su alianza.

Además, la embajada destaca que los fuertes vínculos entre ambos países se sustentan en una amistad duradera queabarca 200 años de relaciones diplomáticas.

Conoce lo que señala el https://pe.usembassy.gov/es/oportunidades-para-el-crecimient..." target="_blank">documentocon respecto a las oportunidades para el crecimiento de la

relación entre Perú y los Estados Unidos:

Fortalecimiento de la seguridad

"Estados Unidos aplaude el enfoque de la presidenta Fujimori en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad y la prosperidad de estadounidenses y peruanos, así como sus esfuerzos por mejorar la seguridad ciudadana en todo el Perú.

- El Perú es un valioso integrante de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), y el Departamento de Guerra tiene la intención de ampliar la cooperación antidrogas con el Perú, especialmente en la región de la triple frontera norte.

- La Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado enviará un equipo del Departamento de Justicia al Perú para mejorar la coordinación bilateral y el intercambio de información en los esfuerzos para combatir al Tren de Aragua, al que el presidente Trump designó como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).

- La Oficina de Contraterrorismo también contribuirá a interrumpir las operaciones de las organizaciones terroristas extranjeras apoyando los esfuerzos de la presidenta Fujimori para fortalecer la seguridad fronteriza mediante la ampliación de la recopilación de datos biométricos en prisiones y zonas fronterizas, así como la donación de dos equipos de detección de rastros de explosivos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

- El Departamento de Comercio reunirá en Lima, en septiembre, a socios de la industria estadounidense para analizar oportunidades para proveedores de tecnología de Estados Unidos en el marco del plan de la presidenta Fujimori de construir nueve nuevas prisiones.

- La Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado cuenta con una larga y exitosa trayectoria de cooperación con el Perú para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Con nuevas unidades especializadas y otras recientemente ampliadas, podremos apoyar eficazmente los esfuerzos de la presidenta Fujimori para desmantelar grupos del crimen organizado.

- La nueva Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional del Perú (PNP), financiada por la INL y supervisada por el FBI, llevará a cabo investigaciones complejas sobre el crimen organizado.

- Tras dos años de operaciones exitosas contra organizaciones criminales transnacionales, ampliamos la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales de la PNP, dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con apoyo del Departamento de Estado.

- La INL proporcionará capacitación especializada adicional y equipamiento para ayudar al Perú a combatir la minería ilegal y las actividades delictivas asociadas".

Incremento del comercio y la inversión

"La economía estable del Perú ha atraído inversiones estadounidenses en múltiples sectores, y los planes de la presidenta Fujimori favorables a los negocios crearán oportunidades para el sector privado de Estados Unidos y fortalecerán el crecimiento económico del Perú.

- El embajador Navarro encabezará este año una misión comercial a Estados Unidos denominada “Perú está abierto para los negocios”. Además, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) está buscando activamente oportunidades de inversión en energía, infraestructura, minerales críticos y otros sectores prioritarios, y enviará una misión de desarrollo empresarial al Perú este año.

- Para incrementar la colaboración en tecnologías emergentes, Estados Unidos organizará una Cumbre sobre Inteligencia Artificial el 8 de septiembre en Lima. El Departamento de Guerra asignará un asesor en ciberseguridad para trabajar conjuntamente con el gobierno de Fujimori en asuntos relacionados con la seguridad cibernética.

- Con el fin de identificar nuevas áreas de cooperación en minería, Estados Unidos y el Perú establecerán un grupo de trabajo sobre minerales críticos para implementar el Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos firmado en febrero. Una inversión de hasta 5 millones de dólares de la DFC en el sector minero peruano apoyará el establecimiento de una planta de reprocesamiento, lo que mejorará las tecnologías de procesamiento y la capacidad de refinación en el Perú, fortaleciendo la cadena de suministro de minerales críticos.

- Para mejorar la infraestructura portuaria del Perú, Estados Unidos continuará apoyando la expansión del Puerto del Callao —el puerto más importante del país— mediante el trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Asimismo, trabajará con la administración Fujimori para identificar oportunidades de inversión para la industria estadounidense que impulsen el crecimiento y el éxito futuro del puerto".

Cooperación espacial

"Estados Unidos ampliará décadas de cooperación exitosa para impulsar la ciencia, la educación y el desarrollo de la industria espacial mundial. El Perú ha asumido un papel de liderazgo en los Acuerdos Artemis. Esperamos ampliar la cooperación espacial en los ámbitos civil, comercial y de defensa para fortalecer la prosperidad y la seguridad de estadounidenses y peruanos, incluyendo:

- Desarrollar, junto con el Perú, un consorcio espacial —una iniciativa público-privada enfocada en oportunidades educativas, militares, civiles y comerciales— para impulsar la economía espacial peruana.

- Enviar un oficial de enlace peruano para trabajar directamente con el Comando Espacial de Estados Unidos.Asistir al Perú en la finalización de su estrategia espacial a diez años.

- Donar un telescopio de alta potencia antes de finalizar 2026.

- Otorgar becas adicionales para estudios en disciplinas relacionadas con el espacio, como ingeniería, aeroespacial, astrofísica, ciberseguridad y campos afines".

Preparación y respuesta ante desastres

"Estados Unidos está dispuesto a ayudar al Perú a fortalecer su capacidad de preparación para responder a los fenómenos climáticos de El Niño. Aplaudimos a lapresidenta Fujimoripor desarrollar un plan integral de respuesta.

- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) dirigirá una serie de talleres virtuales para el Perú sobre gestión del riesgo de desastres.

- El buque hospital USNS Comfort visitará el Perú a comienzos de 2027, reforzando la capacidad del país para brindar apoyo médico.

- Estados Unidos ha preposicionado mantas de emergencia y kits de higiene para facilitar una respuesta rápida en caso de emergencia.

- El Departamento de Guerra donará puentes móviles para hacer frente a posibles inundaciones y continuará modernizando varios de los 18 centros regionales de comunicaciones de emergencia construidos originalmente bajo el Programa de Asistencia Humanitaria".