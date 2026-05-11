Gobierno establece medidas extraordinarias para mitigar crisis energética

Andina/Difusión

Lima 11 May. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo aprobó hoy el decreto de urgencia 003-2026 que establece medidas extraordinarias y urgentes para mitigar la crisis energética y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional.

Estas comprenden un nuevo esquema definanciamiento de hasta 2000 millones de dólaresque provendrá de la banca privada internacional para garantizar la operatividad de Petroperú.

La medida fue dada a conocer por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quienenfatizó que no se trata de un rescate como los realizados anteriormente. “Por primera vez el financiamiento no vendrá del tesoro público, no se tocará un sol de los impuestos de todos los peruanos”, remarcó.

Para ello, la norma establece la creación de un vehículo de propósito especial para canalizar el dinero obtenido íntegramente de la banca privada internacional y protegerlo de las deudas anteriores.

Con ese finse gestionará un fideicomiso que será controlado por ProInversióny contará con una garantía no financiera que será respaldada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). “Se trata de un respaldo estratégico para generar confianza en el mercado privado sin salida de recursos del tesoro. Este modelo tiene un principio fundamental: proteger el dinero de todos los peruanos”, subrayó.

Cabe indicar queestos recursos tendrán un uso restringido exclusivamente para la compra de crudo y el abastecimiento de la cadena de suministro.

Asimismo,no constituye un rescate financiero estatal, sino una reforma estructural para asegurar la provisión de combustible en todo el país, especialmente en zonas críticas como Loreto, Madre de Dios y Ucayali, donde la empresa tiene una participación de hasta el 85 %.

En otro momento,el premier Arroyo reafirmó que Petroperú seguirá siendo una empresa estatal, pero su gestión debe cambiar para ser más sostenible.

“Este Gobierno de transición ha asumido un compromiso: no repetir los errores del pasado. Estamos garantizando el abastecimiento de combustible, protegiendo la estabilidad económica y, al mismo tiempo, cuidando el dinero de todos los peruanos”, puntualizó.

La norma, que lleva la rúbrica del presidente José María Balcazar,permite el cumplimiento de las medidas extraordinarias adoptadas en el decreto de urgencia 010-2025 de diciembre de 2025, y contribuye a evitar una crisis energética e impulsa el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú.