Gobierno evalúa instalar agencias del Banco de la Nación en tres distritos del Vraem

Andina/Difusión

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno inició la evaluación para instalar, por primera vez, tres agencias del Banco de la Nación en importantes localidades del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Las oficinas estarían ubicadas en los distritos de Río Tambo, Unión Asháninka y Manitea, ubicados en las zonas norte, centro y sur del Vraem, respectivamente.

Estas agencias permitirán que miles de ciudadanos accedan a servicios bancarios esenciales, como el cobro de programas sociales, pensiones y remuneraciones, además de realizar depósitos, transferencias y otros trámites financieros, sin tener que desplazarse largas distancias.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, durante la sesión descentralizada de la Comisión Vraem Productivo, desarrollada en junio pasado con la participación de alcaldes y autoridades de la zona.

Visita técnica

Como parte de este compromiso, el presidente de Banco de la Nación, Germán Boza, acompañado del alto comisionado para el Vraem, Raúl Hoyos, llegó a la Río Tambo para una inspección técnica de las instalaciones puestas a disposición por la municipalidad distrital, donde se prevé el funcionamiento de la futura agencia.

Posteriormente, el titular del Banco de la Nación viajará a los distritos de Unión Ashaninka y Manitea para evaluar la apertura de las oficinas.

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