Gobierno expresa condolencias a Chile por víctimas y daños ocasionados por temporal

Perú.- Cancillería se pronuncia sobre donaciones privadas para Venezuela - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno del Perú expresó sus condolencias al Gobierno y pueblo de Chile por la lamentable pérdida de vidas humanas ocasionadas por el fenómeno climático que aqueja a ese país, el cual ha generado también un gran número de damnificados y daños materiales.

Asimismo, hizo llegar su solidaridad y formuló votos por la pronta superación de las difíciles circunstancias por las que atraviesa el hermano país.

El mensaje del Gobierno peruano fue difundido en la cuenta oficial la Cancillería en la red social X.

Un intenso temporal, relacionado con el fenómeno El Niño, comenzó el jueves en la zona centro-sur de Chile y avanzó hacia el norte, dejando localidades aisladas, inundaciones, derrumbes y rutas socavadas, además de fuertes rachas de viento de hasta 160 kilómetros en algunas zonas, cortes de luz y agua.

Hoy las autoridades chilenas declararon alerta roja en cuatro comunas de la región de Valparaíso, en el centro del país, y la extensión de la suspensión de clases este martes en la zona ante el riesgo de desborde del río Aconcagua, anunció el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El balance actualizado da cuenta de 10 personas fallecidas, 16 lesionadas, 2.281 damnificadas y 1.031 albergadas, además de 104.271 se encuentran aisladas principalmente en la zona de catástrofe al norte del país.

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