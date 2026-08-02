Gobierno expulsó a tres delincuentes extranjeros integrantes del Tren de Aragua

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori expulsó del país a tres criminales extranjeros que ya cumplieron su condena, para evitar su reincidencia en actos delictivos dentro del territorio nacional.

El primer grupo partió la tarde del domingo desde el Grupo Aéreo N° 8, en el Callao. Se trata detres delincuentes de alta peligrosidad, de nacionalidad venezolana pertenecientes al Tren de Aragua, que retornaron a Caracas, Venezuela, en un avión Spartan C27 de la Fuerza Aérea del Perú.

Cada uno de ellos viajo custodiado por un policía peruano, para garantizar su entrega a las autoridades venezolanas.

El acto contó con la presencia de los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; del Interior, César Astudillo; del Midagri, Marco Vinelli, y el canciller Carlos Espá.

Astudillo adelantó que más expulsiones de criminales se realizarán en los próximos días, pues el gobierno trabaja en los trámites migratorios que permitan la salida del país de estos “indeseables”, previa resolución judicial de cumplimiento de condena y expulsión.

“Vamos a continuar expulsando a estos criminales que hayan cumplido su condena y que tengan requisitoria en su país. Varios de estos criminales están listos para ser expulsados”, señaló.

El titular del Mininter explicó quese priorizaráa los delincuentes que,habiendo cumplido su condena en el Perú, cuenten también con requisitoria en su país, pues de esa manera se garantiza que no regresarán al Perú.

No obstante, subrayó que, si esto sucediera, las autoridades de Migraciones en las fronteras tienen la alerta respectiva, para proceder a su inmediata detención.

Retornan peruanos damnificados por terremoto

Por su parte,el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó que una vez que cumpla su cometido en Caracas, Venezuela, el avión Spartan de la FAPretornará al país con un grupo de peruanos damnificados del doble terremotoque afecta ese país recientemente, y que desean regresar al Perú. No especificó el número de connacionales a transportar.

Sobre este tema,el canciller Espáinformó que este apoyo a los peruanos damnificados ha sido posible gracias a que ya se ha reabierto los servicios consulares de la embajada peruana en Venezuela, y que estaban a cargo de Brasil, por la ruptura de relaciones diplomáticas entre Lima y Caracas.

"Este avión no solo va a ir a Caracas a dejar a estos delincuentes, va a traer a peruanos que están en una situación difícil a raíz del terremoto", señaló Espá.

Por último, y sobre la ratificación de los altos mandos de la Policía Nacional, el ministro Astudillo dijo que en general todas las autoridades del sector Interior se encuentran en evaluación en base a los resultados que persigue el nuevo gobierno en su política de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. “Si esos resultados no se dan, tendrán que dar un paso al costado”, dijo.

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