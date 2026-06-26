Andina/Braian Reyna

Lima 27 Jun. (ANDINA) -

En un firme compromiso con la preservación del patrimonio natural y la seguridad hídrica nacional, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, lideró en el distrito de Nánchoc, Cajamarca,la suscripción de una alianza estratégica entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el sector privado, para fortalecer la gestión y protección del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima.

Dicho entorno es considerado uno de los ecosistemas más importantes del norte del país.

Esta área natural protegida, que abarca más de 12 mil hectáreas entre Cajamarca y Lambayeque, es vital para la región Cajamarca al funcionar como una verdadera "fábrica de agua" para la cuenca del río Zaña.

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Gracias a su densa vegetación y capacidad de capturar humedad, este refugio natural regula el ciclo hídrico y garantiza el abastecimiento de agua para el consumo humano y la agricultura, incluso en épocas de sequía. Además, es el hogar de especies emblemáticas como el oso de anteojos y la pava aliblanca.

La alianza estratégica con Inversiones Cayaltí – Yarabamba permitirá incrementar la capacidad operativa del Sernanp, mediante la contratación de personal guardaparque encargado de liderar labores de vigilancia, control y protección del área natural protegida, reforzando la presencia del Estado en el territorio y fortaleciendo las acciones de conservación frente a amenazas como la degradación ambiental, la deforestación y los efectos del cambio climático.

Durante su intervención en la Institución Educativa José Galvez Egusquiza de Nánchoc, lugar donde se firmó el acuerdo, el premier Arroyo resaltó la labor que realizan los integrantes de su gabinete ministerial.

“Como presidente del Consejo de Ministros me siento orgulloso de tener ministros gestores y técnicos. Todos los ministros salimos a atender la problemática de esos pueblos olvidados”, señaló.

Tras expresar el saludo del jefe de Estado, José María Balcázar, destacó la labor que vienen realizando las autoridades locales de Nánchoc en coordinación con organizaciones civiles y no gubernamentales en beneficio de la población y su ecosistema.

Impulso a economía verde en Nánchoc

Seguidamente, el titular de la PCM, junto a las autoridades del distrito de Nánchoc, participó en la reforestación simbólica de mil plantones de tara y pino en la explanada del Estadio La Pampa.

La entrega de tara se dio gracias al apoyo del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (Pejeza) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), como parte de su compromiso con la reforestación y la conservación ambiental en la región.

La tara representa una alternativa estratégica para integrar la conservación ambiental y el desarrollo económico sostenible ya que posee un importante valor productivo debido a la demanda nacional e internacional de sus derivados, como polvo y goma de tara, utilizados en las industrias alimentaria y curtiembre.

Cabe precisar que un árbol de tara maduro puede producir hasta 40 kilos de tara seca y generar entre 45 y 50 soles de ingreso directo para las familias productoras.

En la actividad participaron las ministras del Ambiente, Nelly Paredes; de Cultura, Fátima Altabás; y de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez, además de autoridades regionales y municipales de Cajamarca.

(FIN) NDP/HTC