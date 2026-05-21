Gobierno fortalece lucha contra narcotráfico con destrucción de 11 toneladas de droga

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

Con el objetivo de continuar golpeando de manera frontal a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, el Gobierno inició el tercer proceso de destrucción de drogas decomisadas del 2026, durante el cual se eliminarán 11 305.294 kilogramos de sustancias ilícitas incautadas en distintos operativos policiales ejecutados a nivel nacional.

La actividad, que se desarrolló en la base de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, fue encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, y contó con la participación del titular del Interior, José Zapata.

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"Esta destrucción representa un golpe directo a las economías ilegales que alimentan la violencia, la corrupción y la inseguridad. Cada kilo eliminado significa menos recursos para estas estructuras delictivas y más esperanza para construir un país más seguro", indicó el jefe del gabinete ministerial.

Durante su alocución, el premier Arroyo remarcó que la lucha contra el narcotráfico no se limita al decomiso, sino que requiere de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional y presencia efectiva del Estado en todo el país.

"Hoy reafirmamos que no habrá tregua frente a quienes intentan sembrar miedo y destruir oportunidades. Seguiremos fortaleciendo a nuestras fuerzas del orden, mejorando las capacidades operativas y consolidando la cooperación nacional e internacional. Porque la seguridad de los peruanos no se negocia, se defiende con firmeza. responsabilidad y unidad", subrayó.

Erradicación de cultivos ilegales

Durante la ceremonia se verificó el pesaje, análisis químico y posterior incineración de las sustancias ilegales, principalmente drogas como cocaína y cannabis sativa, “marihuana”, provenientes de intervenciones policiales ejecutadas por la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP y otras unidades especializadas en regiones como Piura, Ica, Loreto, Ayacucho y Huánuco.

En lo que va del 2026, la PNP ha decomisado más de 39 toneladas de droga, de las cuales el 85 % corresponde a drogas como clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína, entre otras.

Asimismo, el Gobierno continúa impulsando acciones sostenidas de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca mediante el nuevo Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (Precip), que da continuidad a la labor desarrollada por el Proyecto Especial Corah.

Con esta actividad, el Ejecutivo reafirma que el combate al narcotráfico es una tarea urgente del Estado y una responsabilidad compartida de todas las instituciones comprometidas con la seguridad y el orden del país.

(FIN) NDP/HTC/RMCH