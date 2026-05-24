Gobierno impulsa desarrollo de Megantoni y Sepahua con comisión multisectorial

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) realizó en la comunidad nativa de Camisea, distrito de Megantoni (Cusco), la primera sesión plenaria de la Comisión Multisectorial temporal para el desarrollo de Megantoni y Sepahua, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado y avanzar en el cierre de brechas sociales en el Bajo Urubamba.

La jornada contó con la participación del viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM,Francisco Gavidia Arrascue,además de representantes de ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y organizaciones indígenas, quienes conocieron el plan de trabajo y el cronograma de actividades de lacomisión creada mediante el Decreto Supremo N° 058-2026-PCM.

“Permítanme reconocer la capacidad de lucha y de gestión de Megantoni y Sepahua y sus organizaciones. Con alta capacidad de discernimiento, hemos definido el plan de desarrollo de Megantoni. Eso nos habla de una comunidad organizada, con conciencia, formación y claridad de objetivos”, señaló el viceministro.

Asimismo, durante la sesión se destacó que este espacio permitirá fortalecer la articulación entre el Ejecutivo, las autoridades locales y las organizaciones sociales para impulsar proyectos vinculados al acceso a servicios públicos, desarrollo sostenible y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

“Anunciamos el impulso del proyecto para el mejoramiento del servicio de atención de salud de Camisea cuya inversión supera los 169 millones. Cuenta con expediente técnico aprobado y ha sido priorizado por la Municipalidad Distrital de Megantoni para que se ejecute bajo la modalidad de obras por impuestos con ProInversión. Este es un proyecto que tenemos que impulsar y que buscamos promover”, enfatizó Gavidia.

Comisión multisectorial

La Comisión Multisectorial está integrada por representantes de la PCM y de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Salud, Educación y Transportes y Comunicaciones, así como por autoridades regionales de Cusco y Ucayali, municipalidades distritales y organizaciones indígenas del Bajo Urubamba.

Esta intervención forma parte de las acciones impulsadas por el Ejecutivo tras la emergencia registrada en marzo del 2026 en el eje energético operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).