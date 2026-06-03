Gobierno impulsa estrategia para desarrollo de zonas de influencia del Puerto de Chancay

Andina/La Autoridad Nacional Autónoma Para El

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

La Autoridad Nacional Autónoma para el Desarrollo Estratégico e Integral del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (ANA CHANCAY) instaló un grupo de trabajo que diseñará y ejecutará una estrategia integral para las zonas de influencia del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, informó la Presidencia del Consejo de Ministros.

"El Puerto de Chancay representa una oportunidad estratégica para impulsar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad nacional y promover el desarrollo territorial sostenible", señala.Precisas que la conformación de este espacio marca el inicio de una etapa de articulación técnica y coordinación multisectorial que permitirá construir una visión compartida de desarrollo en torno al principal proyecto logístico del país.

El grupo de trabajo tendrá la responsabilidad de integrar información técnica, validar diagnósticos, identificar variables estratégicas y formular propuestas orientadas a maximizar el impacto positivo del terminal portuario en su área de influencia, contribuyendo al cierre de brechas y a la mejora de la calidad de vida de la población.

La sesión de instalación fue liderada por el director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el desarrollo estratégico e integral del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, Manuel Vascones; y participaron representantes del Viceministerio de Gobernanza Territorial y del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros.

También asistieron funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; del Ministerio de la Producción; Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ministerio de Economía y Finanzas; del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Durante el desarrollo de la reunión se dio cuenta de las acciones que se han venido realizando en coordinación con autoridades de la Municipalidad Distrital de Chancay, la Municipalidad Provincial de Huaral y el Gobierno Regional de Lima y entidades del gobierno central.

Algunas de las actividades que se vienen gestionando son la aprobación del P lan de Desarrollo Urbano (PDU) para Chancayy el financiamiento e implementación del Complejo Policial de Huaral y las comisarías de Chancay, Aucallama y Cruz Blanca de Hualmay.

Acompañamiento de CEPLAN

Para asegurar un enfoque prospectivo y alineamiento con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, se resaltó el acompañamiento que brindará CEPLAN para alcanzar los objetivos planteados dentro de la estrategia integral que abordará aspectos claves como infraestructura, conectividad logística, ordenamiento territorial, seguridad, desarrollo productivo, vivienda, saneamiento, sostenibilidad ambiental y gobernanza.

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