Gobierno impulsa modernización de la Base Naval de Iquitos para fortalecer la defensa

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

El Gobierno declaró de interés nacional el desarrollo y modernización de la Base Naval de la Marina de Guerra del Perú en Iquitos, con el propósito de reforzar su capacidad operativa y estratégica en la Amazonía, en beneficio de la defensa nacional y la respuesta del Estado ante emergencias.

Lamedida impulsa la optimización integral de la infraestructura naval en sus componentes fluvial, aéreo y terrestre, con la finalidad de garantizar su óptimo funcionamiento para los fines de defensa nacional, protección ante desastres naturales y el fortalecimiento de sus capacidades operativas e institucionales.

La disposición se sustenta en la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518489-3" target="_blank" class="ApplyClass">Ley N.° 32606, aprobada por el Congreso de la República, que promueve el desarrollo de infraestructura estratégica en la Amazonía.

Para tal efecto, la ejecución será articulada entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú,en el marco de sus competencias, asegurando una implementación coordinada y orientada a resultados.

Con esta decisión, el Poder Ejecutivo reafirma la importancia estratégica de la infraestructura naval en la Amazonía peruana como parte del fortalecimiento de las capacidades del sector Defensa.

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