Gobierno incauta bienes e insumos provenientes de la minería ilegal en Madre de Dios

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

El Gobierno, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, incautó bienes e insumos provenientes de la minería ilegal en dos intervenciones realizadas en la región Madre de Dios.Agentes de la Dirección de Medio Ambiente del PNP, con apoyo de la Primera Brigada de Selva de Protección de la Amazonía del Ejército, intervinieron a cuatro personas en la zona conocida como “Km 102 – Peaje”,ubicada en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata acusadas del delito de minería ilegal.

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En su poder se halló cuatro equipos celulares, cuarenta y cuatro talonarios de peaje, cien municiones, dos bolsitas conteniendo presuntamente mercurio, así como otros bienes y enseres que serían usados en actividades de minería ilegal por un valor total de S/ 309 640.De igual forma, en elsector “Francascajal”,los miembros del orden incautaron tres balsas traca, tres motores diésel, tres bombas hidráulicas, tres bombas de inyección, cuatro motosierras, tres taladros eléctricos, noventa metros de tubos metálico de 8 pulgadas, 570 galones de petróleo D2 y 108 galones de gasolina, así como material diverso valorizados en S/ 1 689 450 soles,Los bienes y enseres decomisados durante ambos operativos fueron interdictados, conforme al Decreto Legislativo N°1100 que regula la interdicción en casos de minería ilegal en todo el territorio nacional.

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