Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, destacó la incorporación de 183 nuevas páginas de servicios digitales al Estado peruano como parte de la agenda de transformación digital y simplificación administrativa impulsada por el Gobierno para modernizar la gestión pública y acercar los servicios a la ciudadanía.

De acuerdo con el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) uno de los compromisos asumidos desde el inicio de esta gestión fue fortalecer la capacidad del Estado para responder mejor a las necesidades de las personas, con servicios públicos de mayor calidad e instituciones más eficientes.

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“El Estado no está para poner barreras ni trámites burocráticos, sino para facilitar, simplificar y mejorar la vida de los peruanos”, afirmó durante la inauguración del Encuentro nacional de transformación digital y simplificación administrativa, organizado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM.

Asimismo, el jefe del Gabinete Ministerial indicó que el país cuenta actualmente con más de 6 500 servicios públicos digitalizados y disponibles en línea, que permiten realizar trámites de manera rápida, segura y sin desplazamientos físicos.

Entre estos servicios se encuentran los relacionados con identidad nacional, Certificado Único Laboral, antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, pagos de tasas del Banco de la Nación y servicios de Migraciones.

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que la transformación digital no solo implica la creación de nuevas herramientas tecnológicas, sino también reconocer y fortalecer las experiencias exitosas dentro del Estado.

En el encuentro participaron la secretaria general de la PCM, María Cecilia Chumbe; el secretario de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, Ricardo Zapata; autoridades; equipos técnicos y representantes de la academia. El evento permitió fortalecer una visión conjunta de modernización del Estado.

(FIN) NDP/HTC