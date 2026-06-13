Gobierno instala comisión para garantizar protección de menores en situación de orfandad

Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) instaló la Comisión Multisectorial de Alto Nivel en Materia de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad que se encargará de garantizar el acceso a la salud, educación y promover el proyecto de vida y desarrollo integral de los menores en estado de vulnerabilidad que han perdido a sus padres o tutores.

La sesión, realizada en la sede delMinisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, contó con la participación de la secretaria de Coordinación, Milagritos Pastor, quien asistió en representación de la PCM, con el fin de liderar el proceso de articulación entre los diversos sectores del Estado.

La Comisión Multisectorial tiene entre sus funciones principales la elaboración de informes técnicos para el diseño de políticas públicas,la programación de estrategias multisectoriales y el seguimiento estricto a la ejecución de la Ley N.º 31405, la cual promueve la protección integral de menores en situación de orfandad y el acompañamiento profesional para los beneficiarios.

La norma, promulgada en octubre del 2023, dispone el otorgamiento de una pensión bimestral de 200 soles, a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, para la alimentación, educación, salud física y mental, terapias de recuperación u otros usos asociados al desarrollo integral de niños y adolescentes en situación de orfandad que residan en zonas de pobreza o pobreza extrema.

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La Comisión Multisectorial está integrada por los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción del Empleo, así como al Poder Judicial, el Ministerio Público y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Durante la instalación los miembros de la comisión debatieron la propuesta de reglamento interno y el plan de trabajo que les permitirá impulsar, de forma oportuna y eficiente, el cumplimiento de sus funciones.

Bajo la coordinación de la PCM, cada uno de los sectores garantizará que los niños y adolescentes en situación de orfandad accedan a servicios que van desde la atención prioritaria en salud mental y anemia, educación básica y regular hasta programas como Beca 18.

Además, este grupo de trabajo podrá convocar, en calidad de invitados, a especialistas, personas jurídicas privadas, representantes de otras entidades públicas, instituciones académicas y de investigación, así como de organismos internacionales; y solicitar información a entidades públicas y/o privadas para fortalecer su labor.Con su instalación de esta Comisión, el Gobierno reafirma su compromiso de proteger y garantizar el desarrollo integral de menores de edad, utilizando la articulación multisectorial como la herramienta principal para cerrar las brechas de vulnerabilidad en el país.

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