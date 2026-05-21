Gobierno instala comisión multisectorial para desarrollo de Puno

Andina/Gobierno Instala Comisión Multisectorial

Lima 22 May. (ANDINA) -

A fin de fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades regionales, la Presidencia del Consejo de Ministros instaló la Comisión Multisectorial para el Desarrollo Integral del Departamento de Puno, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno tras la sesión del Consejo de Ministros.

La actividad fue liderada por el presidente de la república, José María Balcazar, y contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, integrantes del gabinete ministerial, y el gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco.

La finalidad de esta comisión, creada mediante Decreto Supremo N.° 061-2026-PCM, es elaborar propuestas de acciones prioritarias orientadas al cierre de brechas sociales y económicas, mediante el impulso de servicios básicos, proyectos de infraestructura y estrategias de desarrollo para la región altiplánica.

La secretaría técnica de la comisión, a cargo de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros(PCM), informó que este grupo de trabajo tendrá una vigencia de un año y será presidido por el alto comisionado para promover el desarrollo de Puno, Felipe Aguilar Vizcarra.

Asimismo, se precisó que la comisión deberá elaborar y presentar, en un plazo no mayor de 60 días, una propuesta de acciones prioritarias y estrategias de articulación concertada que permitan acelerar el desarrollo integral de la región.

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