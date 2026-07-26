Gobierno instala módulos temporales de vivienda para afectados por sismo en Junín

Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno puso en marcha la instalación de los primeros 20 de más de 200 módulos temporales de vivienda para las familias en situación de vulnerabilidad que perdieron sus casas a causa del sismo ocurrido el pasado fin de semana en la provincia de Chupaca, región Junín.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, supervisó el despliegue de esta intervenciónen el centro poblado Pumpunya, distrito de Chongos Bajo, y

reafirmó el compromiso del Ejecutivo de brindar una respuesta oportuna a los damnificados.

“Dentro de dos dias culminaremos la gestión del Gobierno de transición, pero de ninguna manera nos iremos sin atender el tema de vivienda para las personas afectadas. Esperemos que el siguiente Gobierno continúe con la ayuda a la población”, remarcó.

El jefe del Gabinete indicó que se trata de una primera etapa y que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento continúa coordinando acciones para atender a más familias damnificadas.“El sector Vivienda realiza un acompañamiento técnico a las municipalidades de los distritos afectados para culminar la validación de las viviendas dañadas y continuar con el proceso de atención mediante los módulos temporales. Queremos que las familias que perdieron sus casas reciban una solución habitacional oportuna mientras se desarrollan las acciones de recuperación” sostuvo Arroyo Sánchez.

Hasta el momento, se han registrado casas colapsadas e inhabitables en las localidades de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Chupuro, Huacrapuquio, Viques Huayucachi y Ahuac, precisó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Lee también: [Estas son las normas legales más importantes del domingo 26 de julio del 2026]

Actuación oportuna

El jefe del Gabinete Ministerial destacó también la rápida reacción del Gobierno al declarar el estado de emergencia en distritos de Chupaca y Huancayo, así como la inmediata presencia de las instituciones y programas sociales para brindar ayuda humanitaria a los afectados, asistencia técnica a las autoridades y limpieza.

Informó que, desde el día siguiente del sismo, se trasladó maquinaria pesada para la remoción de escombros en los distintos distritos afectados. De igual modo, saludó el compromiso de organismos internacionales en la ayuda para las personas damnificadas.

Junto al titular de la PCM viajaron a Junín los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensa y Educación.