Gobierno: investigación científica e innovación son esenciales para el desarrollo nacional

Lima 13 Dic. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, reafirmó el compromiso del Gobierno con la promoción de la investigación científica, el pensamiento innovador y el emprendimiento intelectual, valores esenciales que permiten proyectar el Perú hacia el desarrollo sostenible.

Así lo expresó en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Santiago Antúnez de Mayolo Gomero 2025, celebrada en la víspera, donde sostuvo que el Perú debe mantener una mentalidad abierta al cambio y a la evolución del conocimiento sin perder los principios y valores que se forman desde la etapa educativa.

“Hoy [ayer] nos reunimos en torno a la mejor elaboración de pensamiento nuevo, que es la esencia misma de la ciencia, y por encima de las perspectivas ideológicas y programáticas diferentes. Hoy nos une el valor común de la innovación, del pensamiento novedoso y del emprendimiento del peruano”, indicó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En esa línea, resaltó que muchos de los premiados son jóvenes talentos que, con su dedicación a la ciencia y al emprendimiento intelectual, representan el futuro del país y expresan lo mejor del capital humano peruano.

Asimismo, señaló que el espíritu emprendedor del Perú no se limita al ámbito empresarial o comercial, sino que también se manifiesta en el campo intelectual y científico como una fortaleza que debe ser reconocida y protegida incluso en contextos de crisis o dificultad.

En la ceremonia, organizada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), se reconoció a investigadores destacados en las categorías de investigación en ciencia, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. De esta manera, se reafirmó el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.