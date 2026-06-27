Gobierno oficializa transferencia de partidas para ejecución de presa Chonta

Andina/Difusión

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno oficializó la transferencia de partidas a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por 81 millones 770 mil 446 soles para la ejecución de la presa Chonta.

La medida fue establecida mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2530121-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N.° 118-2026-EF, publicado en el boletín de Normas Legales Extraordinarias del Diario Oficial El Peruano.

El dispositivo legal lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar; del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, y del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

Los recursos de la transferencia no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos.

La

presa Chonta permitirá regular y almacenar las aguas del río del mismo nombre, fortaleciendo la seguridad hídrica de Cajamarca y garantizando mayor disponibilidad de agua para el riego agrícola y las actividades productivas.

La intervención beneficiará a 322 mil habitantes y permitirá el riego de 5 mil 200 hectáreas de cultivo.

Es uno de los grandes anhelos de Cajamarca e impulsará el cultivo de productos como papa, arveja, maíz, trigo, cebada, y la actividad agropecuaria como la cadena de productos lácteos y la crianza de ganado vacuno, generando empleo y dinamizando la agroexportación.

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