Gobierno pedirá al Congreso que priorice iniciativa para que FF. AA. resguarden fronteras

Lima 30 Nov.

El Presidente de la República, José Jerí, anunció hoy que solicitará a la Comisión de Constitución del Congreso a que priorice una iniciativa que otorga la responsabilidad del resguardo de las fronteras a las Fuerzas Armadas (FF. AA.), para que la Policía Nacional del Perú (PNP) se dedique a la seguridad interna.

Esta medida, indicó el Mandatario,se solicita ante la posible emergencia migratoriaque podría avecinarse tanto en el sur como en el norte del país.

"En el Congreso de la República hay una iniciativa que está pendiente en la Comisión de Constitución para modificar la Carta Magna, a fin de que las Fuerzas Armadas resguarden las fronteras.Como Ejecutivo vamos a solicitar que el Congreso priorice el debate en la Comisión de Constitución", dijo a los medios de comunicación en Tumbes.

Asimismo, sostuvo queun complemento a la declaratoria de la emergencia en fronteras sería modificar la Constitución para que se elimine la restricción de la inversión hasta 50 kilómetrosen la zona fronteriza.

"Esta es una de las formas que podemos contribuir al desarrollo, a que inversionistas extranjeros puedan invertir y puedan contribuir al desarrollo económico y así dinamizar las inversiones y generar fuentes de trabajo", agregó el mandatario quiense encuentra en la región de Tumbes realizando una visita oficial.El Jefe del Estado sostuvo que su visita permite ver lasituación real de las fronteras, las cuales, a su entender,fueron descuidadas por los últimos gobiernosy que "hoy se debe poner un alto".

En otro momento, el presidente Jerí anunció que en las próximas semanas sostendrán un encuentro bilateral con Ecuador, donde existe una agenda y un sinnúmero de temas pendientes.

"Dentro de los temas que veremos está el tema ambiental, vamos a establecer acciones que puedan ser realizables. Estoy convencido de la buena voluntad de Ecuador para llegar a acuerdos mínimos", aseguró.

