Gobierno del Perú expresa su solidaridad con Francia y España por incendios forestales

Andina/Un Bombero Del Cuerpo De Bomberos De París

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno del Perú manifestó oficialmente su solidaridad con los gobiernos y pueblos de Francia y España ante la grave situación de emergencia provocada por los incendios forestales que afectan diversas regiones de ambos países europeos

En el caso de Francia, el Ejecutivo peruano expresó, a través de la Cancillería, su preocupación por los siniestros que han comprometido la seguridad de la población, ocasionado la pérdida de vidas humanas y afectado de manera considerable el patrimonio natural y material del país.

Ante este escenario, el Perú transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirmó los profundos vínculos de amistad y cooperación que lo unen con la nación francesa, manifestando su plena confianza en que superarán esta crisis con fortaleza y unidad.

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De igual manera, el Gobierno peruano extendió su apoyo al Reino de Españaante los devastadores incendios forestalesque han dejado un saldo de víctimas mortales, personas heridas y la necesidad de realizar múltiples evacuaciones.

El comunicado oficial, publicado en la cuenta de la Cancillería Peruana en X (antes Twitter), destaca que el fuego ha provocado, además, cuantiosos daños materiales y ambientales en el territorio español.

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En un gesto de fraternidad, el Perú hizo llegar sus más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y reafirmó sus lazos de amistad y solidaridad con España, expresando su convicción de que el país logrará sobreponerse a esta emergencia.

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