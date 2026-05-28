Gobierno presenta hoja de ruta intersectorial de salud con estándares OCDE

Perú.- Gobierno presenta hoja de ruta intersectorial de salud en Palacio de Gobierno - Andina/Prensa Presidencia

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Gobierno presentó la "Hoja de ruta intersectorial 2026-2029. Hacia un sistema de salud con estándares OCDE", durante una ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno, donde el presidente José María Balcázar resaltó la prioridad de fortalecer la atención sanitaria en el país.

Durante la actividad, el ministro de Salud,Juan Velasco Guerrero, expuso los principales lineamientos del documento y realizó su entrega oficial al jefe de Estado. Según explicó, lapropuesta orienta la reforma del sector hacia tres ejes.

“Primero, mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud. Segundo, reforzar la eficiencia y sostenibilidad financiera. Tercero, fortalecer la resiliencia ante pandemias y amenazas sanitarias globales”, mencionó.

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Tras recibir la hoja de ruta, el mandatario destacó la relevancia de la salud dentro de las políticas públicas.“No hay un eje que no parta de la salud para la población, después viene lo demás”, expresó.

Asimismo, afirmó que“con esta hoja de ruta lo que queremos es dar ese mensaje de que hay déficit. Tenemos que incrementar la salud de todo el pueblo de Perú. (...) Yo creo que esta hoja de ruta que se acaba de disponer va a dar buenos resultados”.

Tras la presentación de la viabilidad del proyecto de modernización del Hospital Dos de Mayo, el día de ayer, el mandatario señaló que esto constituye un mensaje de priorización de la salud de la población.

De esta manera, agradeció el apoyo para la implementación de la hoja de ruta y reconoció la labor de los médicos del país.