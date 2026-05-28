Gobierno presenta hoja de ruta intersectorial de salud en Palacio de Gobierno

Andina/Prensa Presidencia

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Gobierno presentó la hoja de ruta intersectorial de salud durante una ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno, con participación del presidente de la república, José María Balcázar, y el ministro de Salud, Juan Velasco Guerrero.

Durante la actividad, el titular del sector Salud expuso los principales lineamientos del documento y realizó la entrega oficial al mandatario.

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