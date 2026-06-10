Gobierno presentará hoy crédito suplementario para financiar obras en todo el país

Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, anunció hoy que, en las próximas horas, el Gobierno presentará al Congreso de la República el crédito suplementario destinado a financiar proyectos de continuidad y nuevas obras en todo el país.

“Para financiar los proyectos de continuidad de obras y las obras nuevas que se vienen, estamos presentando hoy mismo el crédito suplementario. Al mismo tiempo, estamos presentando un proyecto al Congreso para que nos aprueben, en esta legislatura, la nueva captación de ingresos que nos permita financiar todo el crédito suplementario”,afirmó.

Sostuvo que su gestión viene fortaleciendo la recaudación y orientando los recursos públicos hacia inversiones concretas en beneficio de la población. En esa línea, remarcó queel Gobierno no distrae fondos en gastos burocráticos,sino que prioriza intervenciones que respondan a las necesidades del país.

"El camino de la recaudación lo estamos mejorando en comparación con años anteriores. Estamos en una buena línea con nuestro gobierno, donde no se distrae en gastos burocráticos, sino, por el contrario, estamos haciendo inversiones precisas”,señaló.

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Indicó que elobjetivo del Ejecutivo es impulsar una mayor inversión en el país, como vía para generar empleo,ampliar oportunidades y reducir la pobreza de manera sostenible.

“Lo que queremos es fuerte inversión en el país. Y habiendo inversión en el país, vamos a tener mejores oportunidades de trabajar, tener empleo, y así todos saldremos de la pobreza”,expresó.

Asimismo, el jefe de Estado advirtió que la falta de inversión e industrialización limita las posibilidades de desarrollo nacional, por lo que consideró necesario avanzar hacia proyectos de mayor alcance que permitan beneficiar a las grandes mayorías.

“Si continuamos con estos tipos de situaciones, de que no se invierte y no se industrialice en el país, es un camino sin retorno. La pobreza aumenta cada día y esa no es la solución”,manifestó.

En otro momento, el mandatario destacó que el Gobierno viene destrabando proyectos de gran impacto en diversas regiones y promoviendo iniciativas orientadas a mejorar la educación superior de los jóvenes peruanos.“Estamos incluyendo Puno, Cusco, estamos destrabando proyectos de gran alcance para que beneficien a las grandes mayorías nacionales. Estamos creando universidades para que los hijos del pueblo se eduquen mejor”, afirmó.

Además, señaló que su gestión dejará encaminadas líneas de trabajo vinculadas a la industrialización del país, especialmente en sectores estratégicos como la minería, con el propósito de que el Perú no se limite a exportar materias primas.

"Este país está camino a la inversión y estamos aprobando un proyecto para el nuevo gobierno para que se dedique, empezando por los minerales, a industrializar el cobre como lo hace Chile”, indicó.

Finalmente, el mandatario informó que la próxima semana realizará una visita al Vaticano, tras recibir una invitación del Papa, y afirmó que llevará el saludo de todos los peruanos.

“La próxima semana no estaremos en el Perú, porque iremos invitados por el Papa a una visita rápida el día 18 en Vaticano, y le llevaremos el saludo de todos y cada uno de los peruanos, y especialmente los que nos acompañan esta mañana”, comunicó.

El presidente brindó estas declaraciones al liderar la ceremonia de entrega de bienes de apoyo social a alcaldesas y alcaldes de distritos declarados en estado de emergencia, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las necesidades de la población afectada por situaciones de emergencia.

En la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, se realizó la entrega de bienes adjudicados por la Sunat al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, destinados a atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

(FIN) NDP/RMCH

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