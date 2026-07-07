Gobierno del presidente Balcázar asigna S/ 4 200 millones para preparación ante desastres

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno del presidente José María Balcázar viene implementando una estrategia integral de reducción de riesgos ante el fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027 y acciones preventivas y de respuesta en todo el país en materias de Gestión del Riesgo de Desastres, con una asignación superior a 4 200 millones de soles, orientada a proteger a la población, fortalecer la infraestructura crítica y reducir los impactos económicos y sociales de eventuales emergencias.

Para el presente año fiscal, se han destinado 3 065 millones de soles a la categoría presupuestal “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” (Programa Presupuestal 0068), recursos que permitirán financiar acciones preventivas y de respuesta en todo el país.

A esta asignación se suman más de 2 000 millones de dólares en fondos contingentes, disponibles para atender de manera oportuna posibles emergencias asociadas al fenómeno El Niño.

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Este respaldo financiero, junto con el cumplimiento de la meta fiscal de déficit de 1.8 % del PBI, fortalece la capacidad del Estado para enfrentar contingencias sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Como parte de este esfuerzo, al 6 de julio, los tres niveles de gobierno han ejecutado 1 350 millones de soles, equivalente al 44 % del presupuesto asignado para la gestión del riesgo de desastres.

Además, las intervenciones a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), ascienden a 1 171 millones referidos a intervenciones asociadas al financiamiento del FEN.

Uno de los principales instrumentos de esta estrategia es el Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados (PLIA) 2025-2027, que cuenta este año con un presupuesto actualizado de 798 millones de soles para la ejecución de 38 intervenciones estratégicas en ocho sectores.

Al cierre de mayo, dicho plan registró un avance financiero de 66 %, con más de 527 millones invertidos en obras de prevención e infraestructura de protección.

Acciones desplegadas

En esa línea, las principales acciones desplegadas por el Gobierno en el PLIA 2025-2027, comprenden la limpieza y descolmatación de 735 kilómetros de ríos y quebradas, así como la protección de 118 kilómetros de riberas. A ello se suma la ejecución de obras de drenaje pluvial, protección de quebradas y construcción de defensas ribereñas a cargo de la ANIN.

De igual manera, en el sector Transportes se viene gestionando la adquisición e instalación de 52 puentes modulares en diversas regiones del país. En Educación, se han instalado 85 domos educativos a nivel nacional y se tiene previsto instalar 161 domos adicionales, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio escolar en zonas expuestas a lluvias intensas y peligros asociados.

Actualmente, 796 distritos de 22 departamentos se encuentran declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante la ocurrencia de lluvias intensas y fenómenos asociados.

Finalmente, el Gobierno Nacional exhorta a los gobiernos regionales y locales a acelerar la ejecución de los recursos disponibles y de las intervenciones programadas, a fin de aprovechar los próximos meses para reforzar las medidas de prevención y preparación para la respuesta antes del inicio de la temporada de lluvias.

“La prevención es la herramienta más efectiva para proteger vidas, reducir pérdidas económicas y fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades frente a los efectos del Fenómeno El Niño”, destacó el Ejecutivo

(FIN) NDP/HTC/FHG