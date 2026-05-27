Gobierno prioriza atención integral para la región Tumbes

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

Como parte de una política de puertas abiertas y diálogo constante con las autoridades regionales y locales, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, lideró una reunión multisectorial con la gobernadora de Tumbes, Avelina Palacios, para abordar, de manera conjunta, la problemática en seguridad ciudadana, salud, infraestructura y otros temas urgentes, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta región.

En la cita, que se realizó en la sala Javier Pérez de Cuellar de la sede de la PCM,

Arroyo destacó la buena disposición del Gobierno para escuchar y atender las necesidades básicas de la población tumbesina.

En esa línea, reafirmó su compromiso con la región tras recordar la última visita que realizó a Tumbes el pasado 26 de abril, donde se reunió con autoridades locales y visitó el puente internacional Aguas Verdes–Huaquillas y el Centro Binacional de Atención Fronteriza Perú–Ecuador.

Al respecto, el titular de la PCMratificó su voluntad de apoyar las demandas que permitan mejorar la calidad de vida de los tumbesinosy aseguró que se están priorizando proyectos clave para la región en el próximo crédito suplementario del Presupuesto del Sector Público, a fin de garantizar el financiamiento de obras urgentes.

Durante la reunión, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, informó sobre la situación del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo (SAGARO), que cuenta con una inversión de 231 millones de soles y requiere una asignación adicional de 55 millones para su culminación.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, anunció avances significativos en la conectividad de la región y destacó que ya se encuentra contratado el servicio de reparación y mantenimiento del Puente Internacional por un monto de 2.7 millones de soles.

En tanto, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, informó que este jueves 28 de mayo sostendrá una reunión bilateral con su homólogo de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, para coordinar acciones conjuntas contra el crimen organizado y fortalecer la vigilancia en el corredor fronterizo, a través de operaciones tipo "Espejo".

En la cita participaron los ministros del Interior, José Zapata; de la Producción, César Quispe; de Educación, María Cuadros; de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza; y Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, así como el viceministro de Gobernanza Territorial, Francisco Gavidia, entre otros funcionarios.

Con esta acción,la Presidencia del Consejo de Ministros ratifica su compromiso de trabajar de la mano con los gobiernos regionalesy locales con el fin de cerrar brechas sociales y garantizar la seguridad nacional en las zonas de frontera.

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